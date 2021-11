Nach wie vor fahndet die Kriminalpolizei Würzburg nach einem 27-jährigen Mann, der bereits seit Mitte Januar 2021 aus Großlangheim vermisst wird. Hinweise auf eine Straftat in Zusammenhang mit dem Vermisstenfall liegen nicht vor. Dennoch bittet die Polizei auch die Bevölkerung um Mithilfe bei der Fahndung.

Wie bereits berichtet, war der 27-jährige Sebastian Geier zuletzt im Januar in seiner Wohnung in Großlangheim gesehen worden. Seitdem ist er verschwunden. Im Zuge der nachfolgenden Ermittlungen wurde bekannt, dass sich der Vermisste zumindest bis Juni 2021 in Kitzingen aufgehalten haben soll. Danach verliert sich laut Polizei seine Spur. Zu seinem aktuellen Aufenthaltsort liegen keine konkreten Hinweise vor. Aufgrund vorliegender Ermittlungserkenntnisse ist es aber möglich, dass er nach Hamburg verreist ist und sich dort aufhält.

Der Vermisste wird wie folgt beschrieben:

circa 180 Zentimeter groß und etwa 65 Kilo schwer

Kurze dunkle Haare und Vollbart

Auffälliger Gang (stolpernd)

Bei den kriminalpolizeilichen Ermittlungen in Zusammenhang mit dem Vermisstenfall wurde zudem bekannt, dass der Vermisste nach seinem Verschwinden in Kontakt zu einem Mann namens "Herrmann" (phonetisch) und einer Frau namens "Rosi" stand. Näheres zu diesen beiden Personen ist bislang jedoch nicht bekannt.

Die Kriminalpolizei Würzburg richtet folgende Fragen an die Bevölkerung:

Wer hat den Vermissten nach Juni 2021 gesehen?

Wer kann möglicherweise Angaben zu seinem aktuellen Aufenthaltsort machen?

Wer kann nähere Hinweise zur Identität von "Herrmann" und "Rosi" geben, mit denen der Vermisste offenbar in Kontakt gestanden haben soll? Die beiden noch Unbekannen werden dringend als Zeugen gesucht und werden daher auch selbst gebeten, sich zu melden. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0931/457-1732 entgegengenommen.