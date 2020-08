Großlangheim: Gemeinsamer Abwasserkanal nach Kitzingen möglich

Ein gemeinsamer Abwasserkanal der Gemeinden Großlangheim und Wiesenbronn zur Kitzinger Kläranlage könnte Wirklichkeit werden. Möglich macht das die Wiesenbronner Planvariante, die den Wiesenbronner Kanal durch die Großlangheimer Flur zum Treffpunkt für die gemeinsame Leitung im weiten Bogen um den Großlangheimer Südrand herumführen würde und damit die Zustimmung des Großlangheimer Marktgemeinderates findet. Der erste Wiesenbronner Vorschlag mit dem Kanal direkt am Südrand Großlangheims vorbei war vom Großlangheimer Rat abgelehnt worden und dieser Beschluss hat weiterhin Gültigkeit, wie in der Großlangheimer Ratssitzung am Dienstagabend im Kulturhaus betont wurde.

In der Sitzung nahm Bürgermeister Peter Sterk Stellung zum Stand der Dinge, der besagt, dass aufgrund der neuen Wiesenbronner Variante die Abwasserdruckleitung in 1,20 bis drei Metern Tiefe zum Treffpunkt an der Weidenmühle führen würde. Ab diesem Punkt könnte dann ein gemeinsamer Kanal zur Kitzinger Kläranlage führen, da bisher vom Treffpunkt an der Großlangheimer Kläranlage die Rede war. Der Wiesenbronner Abwasserstrang führt soweit möglich über Feldwege und Gräben und durch privaten Besitz, wozu die Gemeinde Wiesenbronn die Verhandlungen führen müsste und die üblichen Entschädigungssätze eingehalten werden sollen.

Kosten werden verteilt

Ab der Weidenmühle müsste dann anstelle des DN 300-Rohres ein 400er Rohr verlegt werden, die Anschlusskosten bis zu diesem Punkt sind Wiesenbronner Angelegenheit. Für die gemeinsame Leitung werden die Kosten entsprechend der Einwohnergleichwerte auf die beiden Ortschaften verteilt. Der Bürgermeister kündigte an, dass die Leitung mit verschiedenen Messpunkten ausgestattet wird, an denen die Wasserqualität geprüft wird und eine eventuelle Einleitung von Problemwasser festgestellt werden kann, "Kontrollschächte und Entlüftungsventile sind überwiegend auf Wegen geplant".

Der Wiesenbronner Rat sollte nun bis September entscheiden, ob ein gemeinsamer Kanal nach Kitzingen führen soll, da im Oktober/November die Ausschreibungen erfolgen sollen. Notwendig würde ein Vertrag zwischen den beiden Gemeinden, in dem alle Bedingungen festgelegt werden. Bürgermeister Sterk betonte, dass Großlangheim keine Förderung verlieren würde und die Kostensenkung für Planung und Bau aufgrund der gemeinsamen Leitung etwa 40 Prozent betragen dürfte, "was letztendlich dem Geldbeutel der Bürger zugute kommt, da das Vorhaben von ihnen mitfinanziert werden muss".

Die Summe der Förderhöhe ist noch nicht bekannt, da nach Aussage Sterks die derzeitigen Fördermittel ausgeschöpft sind und ein neues Förderprogramm in Planung ist. Auf Fragen aus dem Rat bezüglich Hochwassergefahr bei Starkregen verwies der Bürgermeister auf das Rückhaltebecken bei der Kläranlage und die Möglichkeit der Ableitung in den Bimbach.

Müll auf öffentlichen Plätzen

Bekannt gegeben wurden bereits getroffene Vergaben von Arbeiten zur Erweiterung des Kindergartens im künftigen "Haus für Kinder", dem ehemaligen Josefsstift. Bei den Fensterläden ging der Auftrag an die Firma Schwarz aus Wiesentheid. Die Schlosserarbeiten übernimmt die Firma Gerlach aus Kitzingen, die das wirtschaftlichste Angebot vorlegte und bei den Estricharbeiten erhielt die Firma Rüttger (Iphofen) den Zuschlag.

Die stellvertretende Bürgermeisterin Heike Sterk beklagte, dass auch in Großlangheim immer mehr Müll auf öffentlichen Plätzen, Spielplätzen oder am See zu beobachten sei: "Da gibt es Leute, die ihren Abfall neben dem Mülleimer abstellen und Pizzakartons haben auf öffentlichen Plätzen nichts zu suchen". Bürgermeister Sterk rief die Einwohner auf, ein waches Auge für solche Hinterlassenschaften zu haben. Außerdem führt die Gemeinde inzwischen eine zweimalige Leerung der Mülleimer pro Woche durch.