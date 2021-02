Während die Corona-Pandemie viele Sparten lahmlegt oder gar an den Rand des Ruins bringt, scheint die Bauwirtschaft derzeit keine großen Probleme zu haben. Zu sehen war das auch in der Sitzung des Großlangheimer Marktgemeinderats am Dienstagabend im Kulturhaus, als es um private Bauvorhaben und den Fortgang der Kindergartenerweiterung ging. Einhellig sprach sich die Runde für Wohnhausneubauten im Baugebiet Am Viehtrieb, in der Professor-Mader-Straße und für Erweiterungsmaßnahmen an einem Haus in der Kleinlangheimer Straße aus. Dabei wurden auch verschiedene Anträge für Ausnahmen vom Rat bewilligt.

Zum Stand der Dinge in Sachen "Kindergartenerweiterung durch Aus- und Umbau des benachbarten Josefstifts" zeigte sich Bürgermeister Peter Sterk zufrieden mit den Arbeiten, bei denen inzwischen die Fliesen- und Parkettarbeiten auf das Ende zugehen und mit dem Einbau von Türen und Geländer in der nächsten Woche zu rechnen ist: "Es läuft ganz gut". Für weitere Arbeiten werden nun die Ausschreibungen vorbereitet, kündigte Sterk an. Als weiteres Plus für den Kindergartenbetrieb nannte er den Spielplatz neben dem Kindergarten, der auf Vordermann gebracht werden wird, ebenso wie der Kinderspielplatz an der Schule.

Parksituation im Oberdorf

Dem Rat lag die 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 84 "Großlangheimer Straße Nord" für einen Teilbereich sowie die 46. Änderung des Flächennutzungsplans (FNP) der Stadt Kitzingen vor. Dazu kam die Erklärung durch den Bürgermeister, dass es um die Überplanung eines Dreiecks bei der Einfahrt in das Gewerbegebiet geht, auf dem eine Schießanlage für den Schützenverein entstehen soll. Es gab keine Einwände gegen die Änderungen des Bebauungsplans und des FNP. Auch nicht zur Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 109 "Stellplatzanlage Am Bleichwasen" mit paralleler Änderung des FNP. Dabei handelt es sich um den hinteren Bleichwasenparkplatz, der vergrößert werden soll, wie erklärt wurde.

Nicht zum ersten und auch nicht zum letzten Mal kam die Parksituation im Oberdorf zur Sprache, diesmal aufgrund eines Schreibens eines Anwohners. Der Bürgermeister sprach sich dafür aus, erst einmal zu beraten, ob eine Verschärfung der Parkvorschrift ins Auge gefasst werden sollte. Auf der einen Seite würden mehrere Autos auf der Straße geparkt, wenn man wegen der Parksituation vorstellig werde, auf der anderen Seite seien relativ viele Mitbürger im Home-Office tätig, was grundsätzlich zu mehr parkenden Autos führe.

"Im Baugebiet Viehtrieb haben inzwischen über 250 Personen ihren Wohnsitz", so Sterk. Ratsmitglieder brachten vor, dass es vor allem für Busse und Lkw Probleme gebe, wenn zwei oder drei Autos hintereinander auf der Straße parken würden. Ein weiteres Mal ergeht zunächst ein Appell an die Vernunft der Verkehrsteilnehmer, beim Parken aufeinander Rücksicht zu nehmen.

Abschließend wurde bekannt gegeben, dass der Gesangverein im Haus neben dem Kulturhaus, das für Zwecke des Kulturhausbetriebs genutzt wird, Räumlichkeiten herrichten will. Die Anfrage wurde von der gesamten Ratsrunde begrüßt.