Großgemeinde Prichsenstadt: Die Arbeit geht nie aus

Ein Fahrzeug für die Feuerwehr Prichsenstadt, ein neues Gebäude für die Feuerwehr Kirchschönbach, die Dorferneuerung in Stadelschwarzach, das Hochwasserschutzkonzept, der Anbau am Haus für Kinder, die große Nachfrage nach Baugebieten – auch in seiner zweiten Amtszeit geht Prichsenstadts Bürgermeister René Schlehr (52) die Arbeit nicht aus. Auf die Frage nach den wichtigsten Themen kommt eine klare Antwort: "Bauplätze". Über das gesamte Gebiet der Großgemeinde Prichsenstadt verteilt (zehn Ortsteile, gut 3000 Einwohner) verfügt die Stadt über 69 Bauplätze, davon 36 von Eigentümern, die an einen Verkauf denken. Auf die vielen "Enkelgrundstücke" hat die Stadt keinen Zugriff.

Gleichzeitig klopfen ständig Bauwerber bei Schlehr an. Prichsenstadt ist besonders beliebt, "aber wenn ich mich auf den Kernort konzentriere, kommen die Ortsteile zu kurz". Eine Möglichkeit sieht er in einer Form des Austausches, so wie es aktuell mit dem Feuerwehrgerätehaus in Kirchschönbach geschehen soll. "Das hat seine besten Tage hinter sich und ist auch nicht sanierbar", sagt Schlehr. Deshalb habe die Stadt das benachbarte Gelände gekauft, um das dort stehende verfallene Haus abzureißen und ein neues Gerätehaus zu bauen.