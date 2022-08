Die Schulspielgruppe der Grundschule Kitzingen Siedlung unter der Leitung von Ulrike Östreicher-Seufert und der Chor der Klasse 2b - geführt von Angelika Soldan - führten an zwei Tagen im Stadtteilzentrum das Musical "Tabaluga" mit nahezu 40 Akteuren auf. Kinder der 3. und 4. Klassen hatten hierzu gesungen, getanzt und gespielt. Die zahlreichen Zuschauer aus allen angrenzenden Kindergärten und Schulen, Elternhäusern und Freundeskreisen durften miterleben, wie ein kleiner phantasiereicher Drache herausfinden wollte, wie er erwachsen und vernünftig werden kann. Um eine Antwort auf diese Frage zu finden, schickte ihn sein Vater auf eine Reise. So begab sich der neugierige Tabaluga auf einen langen Weg, der vom Mond über die Erde zu Ameisen, Riesen Störchen und Fröschen, bis hinunter zur Unterwasserwelt zu Nessaja, der 200 jährigen Meeresschildkröte, führte.

Diese erklärte ihm in einem eindrucksvollen Lied, dass er das Kindsein bei all seinem Bestreben nie ganz verlernen soll, denn nur so kann er all seine Aufgaben meistern und über Feuer und Eis siegen.

Professionelle Bühnenbilder und kreative Kulissen, so wie die verschiedensten eindrucksvollsten Tierkostüme und tolle Effekte setzten die Darsteller richtig in Szene. So endete eine gelungene Vorstellung bei heißen Temperaturen mit Eis und kühlen Getränken unter tobendem Applaus.

Von: Ulrike Östreicher-Seufert (Lehrerin, Grundschule Kitzingen-Siedlung)