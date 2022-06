Mainfrankenpark vor 21 Minuten

Großes Kino unter dem Sternenhimmel

Die diesjährige Open-Air-Kino-Saison im Cineworld Mainfrankenpark startet am Freitag, 10. Juni, mit "Top Gun: Maverick“ (Foto), dem erfolgreichste Film des Jahres 2022. Das geht aus einer Pressemitteilung des Filmtheaters hervor. Am Samstag, 11. Juni, folgt die Preview von „Monsieur Claude und sein großes Fest“, dem dritten Teil der französischen Komödie. Am Mittwoch, 15. Juni, wird es emotional mit dem Feelgood-Road Movie „Glück auf einer Skala von 1 bis 10“. Beginn ist jeweils mit Einbruch der Dunkelheit gegen 21.30 Uhr; Einlass 45 Minuten vor Filmbeginn. Sollte eine Vorstellung wegen Regens abgebrochen werden müssen, gibt es als Ersatz Freikarten für eine andere Open-Air-Vorstellung. Infos und Karten unter www.cineworld-main.de oder direkt im Cineworld.