Auch über die Grenzen ihrer Heimat Volkach war sie bekannt: Jetzt ist Miri Kotilge im Alter von 78 Jahren gestorben. "Sie war seit über vier Jahrzehnte eine zuverlässige, kämpferische Mitstreiterin des Förderrings Gesundheit Mainschleife Volkach e.V.", wie Georg Klose, ehemaliger Chefarzt des Volkacher Krankenhauses gegenüber der Redaktion erklärt. Als Mitglied im Vorstand des Vereines habe sie sich während des schwierigen und langwierigen Prozesses zum Erhalt der Klinik hochverdient gemacht, so Klose, der 2015 den Vorsitz des Förderrings von ihr übernommen hat.

Viele ehemalige Patientinnen und Patienten erinnern sich noch an die lebensfrohe Miri Kotilge, wie sie in ihrer liebevollen Art ihre Rundgänge in den Krankenzimmern machte und kleine Aufmerksamkeiten verteilte. Anfang der 1980er Jahre betrieb sie in der Volkacher Altstadt eine Geschenkboutique. Die gelernte Laborassistentin wechselte dann 1995 zur Akademie für medizinische Fortbildung in Volkach, wo sie lange als Geschäftsführerin tätig war. Sie organisierte hier unzählige Fortbildungen vor Ort, speziell für die minimalinvasive Chirurgie. Nebenbei fungierte sie dabei als sympathische Fremdenführerin für in- und ausländische Gäste.

Ihr Leben galt auch den Tieren, besonders den Pferden. Dem Reit- und Fahrverein Mainschleife verhalf sie mit ihrer ideenreichen Tatkraft und Führungskompetenz zu florierendem Leben. Ein großzügiger Reitplatz und eine Reithalle entstanden auch dank ihrer Schaffenskraft. "Mutter liebte die griechische Küche und das Reisen durch die ganze Welt mit ihrem Mann Ullrich", erzählt ihr Sohn Edi. Hierbei fanden die beiden viele Freunde, zu denen sie den Kontakt gewissenhaft pflegte.

Als vor nicht einmal einem Jahr ihr Mann starb, zog Miri Kotilge sich zurück. Ihr Sohn Edi lebte fortan bei ihr in der Volkacher Wohnung und kümmerte sich liebevoll, bis zu ihrem Tod, um sie.