Volkach vor 1 Stunde

Rettungseinsatz

Sechs Schulkinder verletzt: "Mysteriöse Substanz" identifiziert - das Warum bleibt rätselhaft

An einer Mittelschule in Volkach tranken mehrere Schulkinder eine unbekannte Flüssigkeit und lösten damit einen Großeinsatz von Rettungsdienst und Polizei aus. Zwei Monate später ist klar, was sie tranken - nur das "Warum" gibt noch Rätsel auf.