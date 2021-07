Großeinsatz an Schule im Kreis Kitzingen: An einer Mittelschule in Volkach mussten Polizei und Rettungsdienst am Montag (26.07.2021) zu einem Großeinsatz ausrücken. Wie die Kitzinger Polizei berichtet, hatten sechs Schülerinnen und Schüler eine bisher unbekannte Substanz in ihre Wasserflaschen gemischt und diese getrunken.

Um welchen Stoff es sich dabei handelte, sei selbst den Beteiligten vorher nicht bekannt gewesen. Wenig später klagten die Jugendlichen zwischen 11 und 13 Jahren plötzlich über starke Übelkeit und Bauchschmerzen. Es wurden daraufhin sofort mehrere Rettungswagen, ein Notarzt und ein Rettungshubschrauber dazugerufen, um eine sofortige und umfangreiche medizinische Versorgung sicherzustellen.

Schulkinder trinken unbekannte Flüssigkeit: Rettungsdienst und Notarzt müssen anrücken

Die Polizei Kitzingen führt nun umfangreiche Ermittlungen zur Art und Herkunft der unbekannten Substanz durch. "Erste Ermittlungsansätze legen nahe, dass es sich bei dem Vorfall um eine Art Mutprobe gehandelt hat", heißt es vonseiten der Inspektion. Die Wasserflaschen der Kinder wurden als Beweismittel sichergestellt und werden analysiert.

Nachdem die sechs Jugendlichen vor Ort medizinisch behandelt worden waren, wurden sie in die Obhut ihrer Eltern übergeben. Ins Krankenhaus musste keiner von ihnen. Auch eine Gefahr für andere Schulkinder oder gar Lebensgefahr für die Betroffenen bestand laut Rettungsdienst zu keinem Zeitpunkt.

