Kitzingen vor 47 Minuten

Große Sprünge mit dem Känguru

Der Känguru-Wettbewerb in Mathematik für Schüler der 3. bis zur 8. Jahrgangsstufe findet normalerweise im März statt. Corona-bedingt machten sich erst jetzt im Präsenzunterricht in einigen 3. und 4. Klassen der Grundschule St. Hedwig die Schüler an die kniffligen Aufgaben, heißt es in einer Pressemitteilung. Es geht dabei weniger ums Rechnen, sondern mehr um geschicktes Kombinieren und viel räumliches und mathematisches Vorstellungsvermögen. Es geht um Eistüten, die verziert werden, einen Hund, der Knochen sucht, und um die Augenzahl auf einem Würfel. Am Ende ist jeder ein Gewinner, gleichgültig, wie viele Aufgaben er richtig gelöst hat, und bekommt eine Urkunde und ein Geschenk. In diesem Jahr war das Geschenk ein Würfel zum Auseinanderziehen und wieder Zusammenstecken. Wie begehrt die Würfel bei den Kindern waren, zeigen die ausgestreckten Hände. Und ein Hauptpreis ist natürlich der Stolz, einer von 900 000 Schülern in Deutschland und von mehr als sechs Millionen weltweit zu sein, die mit dem Känguru große Sprünge gemacht haben.