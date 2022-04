Kleinlangheim vor 30 Minuten

Große Show nach nur drei Tagen

"Bühne frei!" - so hieß es auch in diesem Jahr wieder. Die Abschlussaufführung der Musikfreizeit der Evangelischen Jugend Kitzingen war zum zweiten Mal ein voller Erfolg. 20 aufgeweckte Kinder studierten mit fünf Mitarbeitenden im CVJM Haag verschiedene Beiträge ein. Begleitet von der Band Monday Socks aus Marktbreit präsentierten sie Eltern und Interessierten ihr Einstudiertes in der evangelischen Kirche in Kleinlangheim. Chorlieder, Solostücke, ein Theater und ein Musical, Akrobatik, Stomp, Boomwhackers und Tänze - das Programm war vielfältig. Mit jeder Menge Spaß, Gefühl und Gemeinschaft zeigte die Gruppe, was in nur wenigen Tagen entstehen kann. Das Wir-Gefühl und die Talente jedes einzelnen Teilnehmenden waren für das Publikum deutlich spürbar. Wir freuen uns auf das nächste Jahr und bedanken uns bei allen Beteiligten.