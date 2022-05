In einer Scheune im Altort des Dettelbacher Stadtteils Neuses am Berg (Lkr. Kitzingen) ist am Samstagmorgen ein Feuer ausgebrochen. In dem Gebäude befanden sich eine Pellet-Heizung und ein Pellet-Silo; das Dach war mit einer Photovoltaikanlage belegt. Die Scheune steht in unmittelbarer Nähe zur Kirche und zu den eng bebauten Wohnhäusern der Umgebung.

Feuer drohte auf umliegende Gebäude überzugreifen

Die alarmierte Feuerwehren waren mit einem Großaufgebot vor Ort, erklärt Kreisbrandinspektor Dirk Albrecht auf Nachfrage. Insgesamt seien 85 Kräfte im Einsatz gewesen. Der Grund: Das Feuer in der engen Kirchgasse drohte auf andere Gebäude überzugreifen. Die Stadtteil-Feuerwehr Neuses am Berg bekam deshalb umgehend Unterstützung von den weiteren Wehren der Stadt Dettelbach und des Umlands. Somit hatten die Einsatzkräfte den Brand schnell unter Kontrolle und konnten eine Ausbreitung verhindern. Gegen 10.20 Uhr waren die Löscharbeiten laut Albrecht weiterhin im Gange. Die PV-Anlage erschwerte den Zugang zum Dach und damit den Einsatz der Feuerwehren , so der Kreisbrandinspektor weiter.

Das Scheunendach ist völlig abgebrannt. Als Ursache kommt nach ersten Einschätzungen der Einsatzkräfte vor Ort ein Defekt der Pellet- oder der PV-Anlage der Scheune in Betracht. Das größte Brandloch war direkt über der Pellet-Heizung entstanden. Die Ermittlungen dazu laufen noch.

Bei den Löscharbeiten wurde ein Feuerwehrmann leicht verletzt und ambulant behandelt. Außer einer Großzahl von Feuerwehren aus dem Umland waren auch drei Rettungswagen des BRK und die Polizei vor Ort. Die Schadenshöhe steht zurzeit noch nicht fest.