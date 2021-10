Ein wenig gedulden müssen sich wohl die Casteller Ortsteile Greuth und Wüstenfelden, bis dort die angedachten Bau- und Gewerbegebiete tatsächlich realisiert werden. In den Bürgerversammlungen dort ging Bürgermeister Christian Hähnlein zudem auf die Dorferneuerung ein, die vor allem in Greuth für einige Verbesserungen sorgen soll. "Wir wollen die Dorferneuerung weiter anschieben. Nächstes Jahr soll die Planung der Ausführung erstellt werden", sagte Hähnlein.

Das Verfahren werde an das voraussichtlich noch zwei bis drei Jahre laufende Hilfsprogramm im Hauptort angelehnt. Man könne gleichzeitig in Greuth mit den ersten Punkten beginnen, so Hähnlein. Für den Casteller Ortsteil hatten Bürger und Bürgerinnen noch vor Corona bereits konkrete Überlegungen angestellt, wo sie eine Aufwertung möchten. Größter Punkt war die Hauptstraße und deren Umfeld sowie das Freizeitgelände am See.

Im 90-Einwohner-Dorf Wüstenfelden hat man sich auf den Bereich um den Treffpunkt Gefrierhäuschen konzentriert. Dazu sollen Spielplatz und Gemeindehaus verbessert werden. Für beide Ortsteile war vor zwei Jahren schon ein erster finanzieller Rahmen abgesteckt worden.

In der Bürgerversammlung streifte Bürgermeister Hähnlein das Thema Gewerbegebiet und Bauland in Greuth. Im Flächennutzungplan, den die Kommune derzeit neu erstellt, sind dazu mögliche Flächen eingezeichnet, die noch nicht im Besitz der Gemeinde sind. Zuletzt musste die Kommune das am Ortseingang von Greuth angedachte Gewerbegebiet von rund 14 Hektar auf 9,5 Hektar reduzieren, weil es die Behörden als zu groß erachteten.

Eine Fläche für ein mögliches Baugebiet wurde im Norden des Dorfs eingeplant. Hähnlein stellte heraus, dass man die Grundstücke erst einmal in die Vorplanung aufgenommen habe. "Es ist nicht so, dass wir in zwei oder drei Jahren schon erschließen möchten", erklärte er. Beim Thema künftiges Baugebiet werde man wohl erst einmal Castell forcieren.

Ein zentraler Punkt war auch bei den Bürgerversammlungen in den Ortsteilen die Situation zur Casteller Kläranlage. In Wüstenfelden, das noch eine eigene Anlage hat, gab dazu auch Ingenieur Max Wunderle vom zuständigen Ingenieurbüro Auskünfte. Die Bürger hatten einige Nachfragen. Bürgermeister Hähnlein verwies auch dort auf die Studie, welche sich detailliert mit Möglichkeiten und Kosten beschäftigt. Bis Dezember solle diese vorliegen, erst dann könne man weitere Schritte festlegen.