Kitzingen vor 52 Minuten

Grauer Opel Vivaro zerkratzt

In der Breslauerstraße in Kitzingen zerkratzte in der Nacht auf Sonntag ein unbekannter zwischen 20 und 10 Uhr die rechte Seite eines dort geparkten grauen Opel Vivaro von der hinteren Türe bis zum hinteren Kotflügel. Der Schaden wird von der Polizei auf 250 Euro beziffert.