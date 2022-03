Volkach vor 1 Stunde

Grauer Mercedes in der Volkacher Industriestraße angefahren

Vermutlich beim Rangieren ist eine bislang unbekannte Person am Mittwoch, zwischen 8.35 und 10.30 Uhr, in der Industriestraße in Volkach auf Höhe der Hausnummer 3 an einem geparkten, grauen Mercedes hängengeblieben.