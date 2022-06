Dettelbach vor 1 Stunde

Grauen Audi mehrmals verkratzt

Im Laufe der vergangenen sechs Wochen kam es zu mehreren Sachbeschädigungen an einem Auto in der Karl-Mader-Straße in Dettelbach, heißt es im Bericht der Polizeiinspektion. Der Besitzer eines grauen Audi A4 teilte der hiesigen Polizeiinspektion mit, dass er Anfang Mai erstmals einen Kratzer an seinem Pkw feststellte. In der Nacht vom 26. auf den 27. Mai wurde das gleiche Fahrzeug erneut mit einem spitzen Gegenstand durch einen bislang unbekannten Täter beschädigt. Schließlich stellte der Geschädigte am 12. Juni noch einmal eine frische Kratzspur fest, die offenbar im Laufe der vorangegangenen Nacht verursacht worden war. Insgesamt werden die entstandenen Schäden auf 7000 Euro geschätzt.