Graffitischmierer in Marktbreit auf dem Dach der Mittelschule erwischt

Auf frischer Tat hat die Polizei am Freitag um 14.30 Uhr drei jugendliche Täter ertappt, die auf dem Dach der Mittelschule in Marktbreit ein Grafitti an die Wand sprühten. Bei einem der zwei 14-Jährigen und einem 13-jährigen Täter fanden die Beamten nach eigenen Angaben auch eine Spraydose.