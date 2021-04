Kitzingen vor 22 Minuten

Graffitis an der Schulturnhalle des AKG

Am Montag, zwischen 13 und 16.55 Uhr, besprühten Unbekannte die Turnhalle des Armin-Knab-Gymnasiums in der Thomas-Ehemann-Straße in Kitzingen. Mit roter Farbe wurden die Schriftzüge "1 UP" und "ONE" angebracht, wie die Polizei mitteilt. Der Gesamtschaden beträgt etwa 300 Euro.