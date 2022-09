Am Freitag zwischen 18 und 20 Uhr wurden im Kitzinger Bahnhofsgebäude mehrere Gegenstände von einem 16-Jährigen durch Graffiti beschädigt. Als der Täter durch eine Streifenbesatzung auf frischer Tat ertappt wurde, flüchtete dieser. Nach kurzer Fahndung konnte er aber in der Nähe durch die Beamten aufgegriffen werden. Der Schaden an den beschmierten Gegenständen im Bahnhof wird laut Polizeibericht auf 400 Euro geschätzt.

Vorschaubild: © Sebastian Gollnow