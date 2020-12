Nenzenheim vor 5 Stunden

Graffiti aufgesprüht

Eine Sachbeschädigung ereignete sich in der Zeit vom 26. Dezember, 15.30 Uhr, bis zum 27. Dezember, 9 Uhr, in Nenzenheim am Sportplatz , teilt die Polizei mit. Ein unbekannter Täter besprühte mit schwarzer Farbe die Fassade des Sportheimes und einen daneben stehenden Strom-Trafo. Es wurden jeweils die Schriftzüge „187“ und „ACAI“ angebracht. Es entstand ein Schaden von etwa 2000 Euro.