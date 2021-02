Ein ein Mal ein Meter großes schwarzes Smiley hat ein Unbekannter auf die Wand eines Schulcontainers der Berufsoberschule in Kitzingen gesprüht.

Der oder die Unbekannte war in der Zeit von Montag, 19 Uhr, bis Dienstag, 9 Uhr, in der Thomas-Ehemann-Straße am Werk. Es entstand ein Schaden von etwa 300 Euro.

Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.