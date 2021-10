Kitzingen vor 1 Stunde

Graffiti an der Teehütte in Kitzingen

Am Donnerstag wurde am Bleichwasen in Kitzingen an der sogenannten Teehütte ein Graffiti in roter und weißer Farbe festgestellt, heißt es im Polizeibericht. Es entstand Schaden von etwa 500 Euro. Ermittlungen zum Verursacher führt die Polizeiinspektion Kitzingen.