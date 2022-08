Kitzingen vor 43 Minuten

Graffiti an der Hauswand: Polizei fasst Sprayer

Am frühen Sonntagmorgen wurde der Polizeiinspektion Kitzingen mitgeteilt, dass zwei Vermummte eine Hauswand in Sickershausen besprühen würden. Die Beamten machten sich sofort auf den Weg und entdeckten vor Ort zwei auffällig gekleidete Personen erkennen, die mit Farbdosen eine Hauswand besprühten. Nachdem die Sprayer die Streifenfahrzeuge erkannten, flüchteten beide und ließen einen Rucksack mit Spraydosen zurück. Weit kamen die Täter nicht: Wenige Minuten später wurde das Duo festgenommen. Zum Verhängnis wurde ihnen letztlich die auffällige Kleidung. Ferner fanden sich laut Polizeibericht noch Farbreste an der Kleidung.