Bei einem Ortrundgang besichtigte der Mainstockheimer Gemeinderat auch den Neuen Friedhof.

An den unterhalb der Aussegnungshalle gelegenen Urnengräbern wurden Grabsteine aufgestellt, die hinsichtlich der Höhe von mehr als 40 Zentimetern nicht den Vorgaben der Friedhofssatzung entsprechen. Bürgermeister Karl-Dieter Fuchs will die Satzung nun überarbeiten und dort eine Höhe von maximal 110 Zentimetern neu festschreiben lassen, niedrigere Höhen sollen aber auch erlaubt sein.

Am Zugang zur Friedwiese hat sich an den Zugangsstelen die Ablage von Blumen und Grabschmuck eingebürgert. Sabine Fuchs unterstrich, dass keinerlei Schmuck – weder am Zugang noch an den eigentlich anonymen Gräbern – abgelegt werden solle. Das widerspreche dem Charakter einer Friedwiese. Ralf Menger empfahl, auch diese Festlegung in die Friedhofsatzung aufzunehmen. Grabschmuck soll nur bis drei Monate nach einer Urnenbeisetzung erlaubt sein.

Wenn schon eine Neufassung, so Werner Zürlein, dann solle der Gemeinderat auch einen Friedhofsbeauftragten bestellen. Die abgelagerten Blumen und Schmuckstücke am Zugang sollen nun abgeräumt werden. Schmuckfiguren können im Bauhof abgeholt werden.

Anwohner müssen Stege über dem Riedbach abbauen

In einem zwischen den Wohnhäusern und dem Riedbach verlaufenden, schlecht befestigten Fußweg liegen Kanal und Wasserleitung. Da asphaltieren zu teuer kommt, soll der Weg nun abgezogen und neu geschottert werden. Neben dem Riedbach wird der schadhafte Kanal auf einer Länge von rund 400 Metern neu und größer dimensioniert verlegt. Die Gemeinde verspricht sich davon auch einen verbesserten Wasserablauf.

Anwohner, die kleine Stege über den Bach errichteten, wurden bereits zu deren Beseitigung aufgefordert, aber nichts geschah. Sofern die Stege bei Baubeginn nicht entfernt sind, übernimmt dies kostenpflichtig die Gemeinde. Sie will den Anwohnern im Mühlweg zudem den Bau von Anschlussschächten empfehlen. Das gesamte Vorhaben will der Bürgermeister rechtzeitig vor Baubeginn allen Anliegern in der Sporthalle vorstellen.

Freifläche am Kindergarten liegt brach

An der Außengrenze des Kindergartens liegt die Nachbarfläche ungeordnet brach. Bürgermeister Fuchs regte an, überschüssige Erde entweder am Holzlagerplatz zwischenzulagern, eine Lagergenehmigung liege vor. Eine andere Möglichkeit wäre die kostenpflichtige Entsorgung auf einer Deponie.

Vorgesehen ist, eine hinter dem Gewerbegebiet gelegene Ackerfläche nach der Ernte abzutragen, die überschüssige Erde einzubauen und abgetragenen Boden wieder aufzutragen. Damit soll der Acker eine andere Wasserablaufrichtung bekommen und Ausschwemmungen zum Dorf hin vermieden werden.