Zahlreiche Ortstermine standen auf der Tagesordnung des Mainstockheimer Gemeinderates. Bürgermeister Karl-Dieter Fuchs hatte einige Punkte zusammenkommen lassen, damit sich die Ratsrunde vor den jeweiligen Entscheidungen ein Bild vor Ort machen konnte.

Zunächst ging es um eine neues gastronomisches Angebot. Auf dem Parkplatz an der Sportplatzgrenze will Angelika Henftling für die Zeit von April bis Ende September einen Imbiss unter der Bezeichnung "GourMee"-Treff mit etwa 30 Sitzplätzen errichten. Nebenan soll ein Toilettenwagen aufgestellt werden. Der Vorbehalt: bei der Umsetzung müssen die jeweils geltenden Beschränkungen eingehalten werden.

Ratsrunde stimmt dem Imbiss zu

Fuchs beschrieb das Grundstück als erschlossen und hofft bei einer Verwirklichung auf weniger abgestellte Lkws. Der farbige Imbisswagen soll, wie die Sitzplätze, mit einem Zaun mit Ein- und Ausgang umgeben werden. Ralf Menger wünschte sich eine insgesamt ansprechende Optik, denn der Imbiss befinde sich an einer der Einfallstraßen ins Dorf. Die Ratsrunde stimmte dem Bauvorhaben zu und will am Zaun zur Straße hin ein Lkw-Parkverbot erlassen.

Der Gemeinderat nutzte auch die Gelegenheit, die zur Überholung am Ufer aufgebockte Fähre ChrisTina in Augenschein zu nehmen. Ohne Beplankung war ein Blick in das Innenleben der Fähre möglich, das trotz vieler angerosteter Querträger insgesamt keinen schlechten Eindruck hinterließ.

Bürgermeister Fuchs kündigte den Besuch eines Sachverständigen an, der Boden und Seitenwände auf Materialstärke überprüft. Zwar seien noch keine Kosten bekannt, doch werde die Instandsetzung nicht billig, ließ der Bürgermeister durchblicken.

Lkws überfahren im Neubaugebiet Ackergrenzen

Am westlichen Ortsrand im Baugebiet ging es außerdem um erhebliche Überfahrungen von angrenzendem Ackerland durch Lkws, die das Baugebiet anfahren. Der Bürgermeister erklärte, dass der Grundstückseigner den Verkauf einer Teilfläche – es geht um rund 80 Quadratmeter – ablehne.

Zunächst wird die Fläche im Bereich zweier 90°-Kurven etwa einen Meter breit aufgeschottert. Ob die von Ralf Menger zusätzlich angeregten Findlinge zur Begrenzung aufgestellt werden, wurde noch nicht entschieden. Die Nähe der Bahnstrecke führte Peter Brandner zu der Frage nach der Lagerung von neuen Oberleitungsmasten für die Bahnstrecke, die mit Hubschraubern aufgerichtet werden sollen.

Ihm missfiel die Vorstellung, dass tagelang Hubschrauber im Wohnbereich unterwegs sein könnten. Der Grundstückseigner erklärte jedoch dazu, dass lediglich zwei Tage lang mit Flugbewegungen zu rechnen sein werde.