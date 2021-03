Kitzingen vor 1 Stunde

Gottesdienste in der Karwoche und an Ostern

In den meisten Kirchengemeinden des evangelischen Dekanats werden an den Feiertagen Präsenzgottesdienste gefeiert werden. Diesen Beschluss haben die Kirchenvorstände in der vergangenen Woche gefasst. Sie bitten für die Gottesdienste an den Feiertagen um vorherige Anmeldung in den jeweiligen Pfarrämtern. Das Tragen von FFP2-Masken und der Verzicht auf Gemeindegesang sind derzeit unerlässlich, heißt es in einer Pressemitteilung.