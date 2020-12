Der Kirchenvorstand Abtswind hat am Donnerstag beschlossen, dass aufgrund der Corona-Pandemie ab sofort bis mindestens 10. Januar keine Präsenzgottesdienste mehr gefeiert werden, heißt es in einer Pressemitteilung.

Auf der Homepage der Kirchengemeinde finden sich Gottesdienste und Impulse für einzelne Feiertage zum Anschauen oder Nachlesen unter www.abtswind-evangelisch.de

Aus der Casteller Kirche werden weiterhin Livestream-Gottesdienste übertragen, und zwar an Heiligabend um 18.30 Uhr, am 25. und 26.Dezember um 9.30 Uhr sowie an Silvester um 17 Uhr, zu finden auf dem YouTube-Kanal des Dekanats Castell.