Auch in diesem Jahr laden die evangelischen Kirchengemeinden Volkach und Eichfeld zu Gottesdiensten an Weihnachten und zum Jahreswechsel ein, heißt es in einer entsprechenden Pressemitteilung der Kirchengemeinden.

Am Heiligabend findet um 15.30 Uhr ein Familiengottesdienst im Garten des evangelischen Gemeindehauses in Volkach statt. Das traditionelle Krippenspiel wird in diesem Jahr als Video gezeigt. Um 17 Uhr folgt am gleichen Ort eine Christvesper. Der Familiengottesdienst mit Krippenspiel in Eichfeld findet um 18.30 Uhr auf dem Dorfplatz statt. Es gilt die 3G-Regel.

Am 1. Weihnachtstag ist um 10 Uhr Gottesdienst in der Stephanuskirche in Eichfeld. Am 2. Weihnachtstag wird um 9 Uhr Gottesdienst in Eichfeld gefeiert und um 10 Uhr in der Michaelskirche in Volkach.

Die Gottesdienste zum Jahresschluss sind am Silvesterabend um 17 Uhr in Volkach und um 18 Uhr in Eichfeld. An Neujahr findet kein Gottesdienst statt.

Der Gottesdienst anlässlich der Verabschiedung von Pfarrerin Rüpplein in den Ruhestand wird am Sonntag, 2. Januar 2022, um 14 Uhr in der katholischen Pfarrkirche St. Bartholomäus in Volkach gefeiert. Im Gottesdienst gilt die 3G–Regel, eine Anmeldung unter pfarramt.volkach@elkb.de ist unbedingt erforderlich.

In allen Gottesdiensten besteht FFP2-Maskenpflicht.