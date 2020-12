Die evangelische Stadtkirche Kitzingen hat nun ihre Gottesdienste an den Weihnachtstagen bekannt gegeben. Am 24. Dezember findet um 14 Uhr ein Krabbelgottesdienst für Kinder bis fünf Jahre in der Stadtkirche statt. Eine Anmeldung im Pfarramt unter Tel.: (09321) 8025 ist erforderlich. Um 15.30, 17.30 und 19.30 Uhr wird zum ökumenischen Gottesdienst am Bleichvasen eingeladen. Die Eintrittskarten für die Open-Air-Gottesdienste werden über die Pfarrämter in Kitzingen ausgegeben. Der Einlass ist aufgrund der Teilnehmerbegrenzung für Personen ab dem 14. Lebensjahr nur mit den Karten möglich. Kinder sind frei.

Auf dem YouTube Channel „Stadtkirche Kitzingen“ finden Interessierte geistliche und kirchenmusikalische Angebote. Am Heiligen Abend gibt es das Evangelium für Kinder als Bildergeschichte. Das Kindergottesdienstteam der Stadtkirche sendet das Evangelium mit persönlichen Grüßen. Ab 19 Uhr kann man die Christmette mit Diakon Dubowy-Schleyer und Dekanatskantor Martin Blaufelder online verfolgen. Die evangelische Stadtkirche ist in den Weihnachtstagen bis zum Jahreswechsel stimmungsvoll beleuchtet und für alle geöffnet mit Musik an Heiligabend.

Zwischen den Jahren und im neuen Jahr werden in der Stadtkirche folgende Livegottesdienste gefeiert:

25. Dezember, 9.30 Uhr, Weihnachtsgottesdienst mit Pfarrer Oppelt ; 26. Dezember, 10 Uhr, Musikalischer Gottesdienst mit Dekanin Baderschneider, 27. Dezember, Wort und Musik - ein Gottesdienst der anderen Art mit Dekanin Baderschneider; 31. Dezember, 17 Uhr, Gottesdienst zum Altjahresabend mit Pfarrer Koch; 1. Januar, 17 Uhr, Neujahrsgottesdienst mit Pfarrer Oppelt. Am 3. Januar laden die Kirchengemeinde Kaltensondheim 9 Uhr und die Kirchengemeinde Hohenfeld um 10 Uhr zum Gottesdienst ein, endet die Mitteilung.