An der ökumenischen "Woche für das Leben", die in diesem Jahr unter dem Motto "Mittendrin.Leben mit Demenz" steht, beteiligt sich auch die Pfarrei St. Bartolomäus in Volkach. Den Anfang macht am Sonntag, 8. Mai, um 10 Uhr ein ökumenischer Gottesdienst in der Pfarrkirche St. Bartohlomäus, wie es im Presseschreiben heißt.

Zum Thema "Demenz verstehen, Gemeinschaft ermöglichen" findet am Dienstag, 10. Mai, um 20 Uhr im Pfarrheim ein Gesprächsabend statt. Wolfgang Zecher, Pastoralreferent in der Seniorenheim- und Klinikseelsorge, informiert über die Veränderungen, die diese Erkrankung mit sich bringt. Er zeigt menschliche Grundhaltungen auf, die nicht nur die Beziehung zu Menschen mit Demenz positiv beeinflussen, und gibt konkrete Verhaltens-Tipps, die es erleichtern mit Demenz-Kranken in Kontakt zu bleiben. Abgerundet wird der Abend mit Informationen zu Möglichkeiten der rechtlichen Vorsorge.

Um konkrete Hilfen für Menschen mit Demenz, Angehörige und Freunde geht es am Dienstag, 17. Mai, ab 20 Uhr im Pfarrheim. Als Gesprächspartner zur Verfügung stehen an diesem Abend Mitarbeiter des ASB Seniorenzentrums, des Seniorenheims Bürgerspital und der Sozialstation St. Laurentius (alle Volkach) sowie der Seniorenresidenz Wiesentheid und der Fachstelle für pflegende Angehörige mit Demenz im Landkreis Kitzingen. Die Gesprächsleitung hat die Abtswinder Pfarrerin Beate Krämer.