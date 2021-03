Abtswind vor 10 Minuten

Gottesdienst mit viel Musik in der Osternacht

Geschichten von begrabenen Hoffnungen, von der Auferstehung Jesu und von Auferstehungserfahrungen sollen erzählt werden bei der Osternacht der Evangelischen Jugend im Dekanat Castell für alle, heißt es in einer Pressemitteilung des evangelischen Pfarramts. Treffen ist über Zoom am Samstag, 3. April, ab 20.30 Uhr. Der Gottesdienst mit viel Musik beginnt um 21 Uhr. Die angekündigte Osternacht in Abtswind in Präsenzform entfällt.