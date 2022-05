Iphofen vor 59 Minuten

Gottesdienst mit Fahnensegnung

Die katholischen Gemeinden von Iphofen bis Seinsheim bilden den Pastoralraum Weinland innerhalb des Katholischen Seelsorgebereichs Dreifrankenland im Steigerwald und setzten nach der Unterbrechung durch Corona an Christi Himmelfahrt die Tradition fort den Feiertag mit einem gemeinsamen Gottesdienst am Iphöfer Freizeitgelände Ringsbühl zu begehen. Hier besteht seit langem eine Kooperation zwischen den katholischen Pfarreien und dem TSV 07 Iphofen, der zur gleichen Zeit sein Waldfest am Freizeitgelände veranstaltet. Der TSV 07 Iphofen sorgt dabei für das Fest, dass sich an den Gottesdienst anschließt. Der Turn- und Sportverein, der größte Verein Iphofens, ließ sich in diesem Jahr eine neue Vereinsfahne segnen, die nun die bisherige Fahne ersetzt, die seit 1911 im Einsatz war und nun geschont werden soll. Die Fahne zeigt auf der einen Seite das aus vier F gebildete Turnerkreuz für den Wahlspruch "frisch, fromm, fröhlich, frei" und auf der anderen Seite Weintrauben als Symbol für Iphofen, den Vereinsnamen, TSV 07 Iphofen, und die Jahreszahlen 1907, das Gründungsjahr, und 2021, das Jahr der Anschaffung der Fahne.