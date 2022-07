Um den Sonnengesang des Franz von Assisi ging es beim ökumenischen Familiengottesdienst auf dem Spielplatz in Buchbrunn, mit dem das diesjährige Kindergarten- und Gemeindefest startete. Mit vielen Aktionen wurden Sonne, Wind, Erde, Wasser und Feuer mit allen Sinnen erlebt.

Pfarrerin Doris Bromberger machte den Gottesdienstbesucher/innen in ihrer Predigt deutlich, wie hochaktuell Franz von Assisi heute noch ist mit seiner Liebe zu allen Lebewesen, auch zu Tieren und Pflanzen, mit seinem Einsatz für die Ärmsten der Armen und mit seiner Erkenntnis, dass alles zusammengehört und aufeinander angewiesen ist.

Die Kinder durften mit einem großen Schwungtuch Wind und Sturm machen, Blumensamen in Erde säen und begießen und so ein Stück Natur mit nach Hause nehmen, das ihnen nun zur Pflege anvertraut ist. Dazwischen las Sozialpädagogin Christina Rathmann von der kath. Pfarrgemeinde die Texte von Franz von Assisi. Der Gottesdienst wurde von der Band Ephesus musikalisch ausgestaltet.

Am Nachmittag zeigten die Kindergartenkinder in einem Spiel mit viel Musik und Tanz wie viel besser es ist, wenn unterschiedliche Lebewesen mit ihren Begabungen zusammenhalten statt sich auszugrenzen. Der Körperteil-Blues brachte am Ende alle in Bewegung – auch Eltern und Großeltern.

Mit Kaffee und leckerem Kuchen klang das Fest bei strahlendem Sonnenschein aus.

Von: Doris Bromberger (Pfarrerin, Evang.-Luth. Kirchengemeinde Buchbrunn)