Golferinnen spielen für Brustkrebs-Früherkennung

Trotz schwieriger Bedingungen durch die Corona-Pandemie treten die Damen des Golfclub Steigerwald in Geiselwind am Dienstag, 28. Juli, zum Golf-Damentag im Zeichen der pinkfarbenen Schleife an, dem weltweiten Zeichen für mehr Brustkrebs-Aufmerksamkeit und Solidarität mit an Brustkrebs erkrankten Frauen, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

Mit gebotenem Abstand schließen sie sich der Pink Ribbon Damentag-Serie an, welche in 2020 ursprünglich mit weit über 100 Golfclubs und deutschlandweit mehr als 4000 Spielerinnen bereits in das siebte Jahr an den Start ging. Das jährliche Projekt ist laut Mitteilung eine Zusammenarbeit der Golfclubs mit der gemeinnützigen Kampagne Pink Ribbon Deutschland und soll insbesondere auf die Chancen der frühen Erkennung der Krankheit aufmerksam machen.