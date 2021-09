Erfreulicherweise konnte die diesjährige Mitgliederversammlung des Golfclubs Schloss Mainsondheim als Präsenzveranstaltung durchgeführt werden. Im Mittelpunkt der Versammlung standen die Neuwahlen des Präsidiums.

Sowohl Präsident Peter Siegel als auch die Vizepräsidenten Otto Lobenwein und Eddi Popp und Schatzmeister Hans Waldmann wurden von den anwesenden Mitgliedern für die nächste zweijährige Amtsperiode wiedergewählt.

Peter Siegel erläuterte in seinem Vorstandsbericht, dass die Arbeit des Sekretariats und Vorstandes 2020 von der Corona-Pandemie geprägt wurde. Der Club musste insgesamt 22 Wochen geschlossen werden, davon alleine zwölf Wochen im letzten Jahr. Am meisten machte sich dies in drastisch reduzierten Turniereinnahmen bemerkbar.

Nach Wiedereröffnung des Clubs hat das Golfspielen als kontaktloser Sport viel Zuspruch erhalten. Die begrenzten Reisemöglichkeiten bescherten dem Club viele Gästespieler, sodass das beste Ergebnis beim Greenfee erzielt wurde.

Ebenso ist die Mitgliederzahl, insbesondere durch vier Schnuppertage für Golfinteressierte mit unseren beiden neuen Golfprofessionals Richard Foster und Adnan Hajdini auf den Höchststand der Vereinsgeschichte gestiegen.

Mittlerweile nehmen vier Mannschaften am Spielbetrieb des Bayerischen Golfverbandes teil, wobei die AK65 zum zweiten Mal hintereinander Meister ihrer Klasse wurde und um den Aufstieg spielt. In der Jugendabteilung erlernen zur Zeit 25 Kinder und Jugendliche das Golfen und beteiligen sich ebenfalls erfolgreich am Spielbetrieb des Verbandes.

Unter dem Motto „Golf und Natur“ wurden in den letzten Jahren bereits in Absprache mit der Unteren Naturschutzbehörde auf der 74-Hektar-Anlage viele Biotope ausgezeichnet und mehrere Wildblumenwiesen angelegt. Die Golfanlage ist ein einzigartiges und erhaltenswertes Ökosystem.

In diesem Jahr konnten durch eine Spendenaktion bei den Mitgliedern 35 Nistkästen zur Erholung der Population der bedrohten Vogelarten angeschafft werden.

In seinem Ausblick auf die restliche Saison 2021 und die nächste Saison 2022 wünschte sich Peter Siegel einen normalen Spielbetrieb, einen weiteren Zuspruch von Interessierten für den Golfsport und ein solides Mitgliederwachstum.

Von: Kerstin Bachmann (Golfclub Mainsondheim)