Für die siebenbändige Biografie über die Abtei Münsterschwarzach im 20. Jahrhundert ist Professor Dr. Johannes Mahr mit dem goldenen Schlüssel von Abt Michael Reepen OSB ausgezeichnet worden. Bei einer internen Feier im Mönchskonvent mit Abtpräses Jeremias Schröder OSB als Ehrengast wurde die gesamte Reihe von "Schwarz aber schön" und die Arbeit Mahrs am Hochfest Maria Empfängnis gewürdigt.

Abt Michael zeichnete in seiner Ansprache den Lebensweg Mahrs auf, der seit Kindheitstagen eng mit der Abtei Münsterschwarzach verbunden war. Als ehemaliger Schüler und späterer Novize sowie Mönch mit zeitlicher Profess kenne er auch die Innenperspektive. Vor den ewigen Gelübden verließ er das Kloster zwar als Mönch, kehrte aber später als Lehrer am Egbert-Gymnasium zurück. Nach seiner Pensionierung widmete er sich dem Schreiben. Zuerst entstanden drei Bücher über die Ostasienmission, die den Titel "Aufgehobene Häuser" tragen.

Mit diesem Wissen, so Abt Michael weiter, sei er dann weiter in die Geschichte der Abtei Münsterschwarzach eingestiegen. "Wahrscheinlich kennt niemand die Zusammenhänge und Hintergründe so, wie du. Wie oft bist du zu mir gekommen und hast gesagt ‚Heute Nacht, da bin ich wieder auf etwas gestoßen, das die Geschichte noch einmal anders aussehen lässt‘?", sagte der Abt. "Und dann schreibst du, so nenne ich es immer, in einer subjektiven Objektivität, wie kein anderer es könnte." Neben den Archiven konnte Mahr außerdem noch mit Zeitzeugen aus dem Mönchskonvent sprechen. Besonders freue es den Abt, dass auch andere Klöster mit Interesse die Geschichte der Abtei lesen würden. Nach seiner Würdigung dieses einzigartigen Werks überreichte er Mahr mit dem goldenen Schlüssel, eine Replik des historischen Schlüssels aus der Merowingerzeit, die höchste Auszeichnung der Abtei Münsterschwarzach – eine Überraschung für Mahr.

Stellvertretend für die gesamte Kongregation der Missionsbenediktiner von St. Ottilien bedankte sich Abtpräses Jeremias bei Mahr für seine außergewöhnliche Arbeit. Oft sei angemerkt worden, dass er ja studierter Germanist sei und kein Historiker. Doch genau das mache die Buchreihe aus, die im Münsterschwarzacher Vier-Türme-Verlag herausgegeben wurde. "Du erzählst Geschichten und keine historischen Abhandlungen. Genau das brauchen wir. Und, was viel interessanter ist, du verweist auch auf das, was nicht aufgeschrieben ist", sagte der Abtpräses. Er freue sich bereits auf die nun entstehenden Büchern über die Beziehungen in der Afrikamission seit 1887. Dr. Johannes Mahr bedankte sich indes beim gesamten Mönchskonvent, das große Vertrauen und die Unterstützung. In den vergangenen Jahren beim Schreiben habe er dies erfahren dürfen.