Mainbernheim vor 38 Minuten

Goldene Konfirmation in Mainbernheim

Die goldenen Konfirmandinnen und Konfirmanden der Jahrgänge 1970/71 trafen sich in der evangelischen Johanniskirche Mainbernheim, um zusammen mit Pfarrer Paul Häberlein das Jubiläum "50 Jahre am Tisch des Herren" zu feiern. Der Gottesdienst wurde vom Posaunen- und Kirchenchor sowie der Orgel musikalisch begleitet. Nach dem Gottesdienst versammelten sich die Jubilare zum gemeinsamen Foto an den Stufen der Kirche. Anschließend ging es zum Totengedenken auf den Friedhof. Bereits am Samstag fand ein Klassentreffen statt.