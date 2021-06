Iffigheim aktualisiert vor 19 Minuten

Goldene Hochzeit im Hause Schleyer

Helmut und Magdalena Schleyer, geborene Schulz, aus Iffigheim feiern am 11. Juni ihre Goldene Hochzeit. Kennengelernt haben sich die beiden am Faschingsdienstag 1971 im Hotel Deutsches Haus in Kitzingen. Am 11. Juni desselben Jahres läuteten die Hochzeitsglocken. Das Jubelpaar hat zwei Kinder, einen Sohn und eine Tochter, und drei Enkel. Helmut Schleyer (71) ist gelernter Installateur und Spengler. Er hat sich bereits früh engagiert. Zum einen im Gesellenausschuss für Heizung und Sanitär, zum anderen über 30 Jahre in der Feuerwehr. Seit 1992 widmet er sich dem VdK. Als Vorsitzender des VdK-Ortsverbands Marktbreit ist er immer noch aktiv, zudem ist er für den VdK-Reisedienst Feuchtwangen als Reisebegleiter unterwegs. Seine ganzen Ämter kann er nur ausüben, weil sein Einsatz von seiner Frau Magdalena (68), die gelernte Köchin ist, mitgetragen wird. Sie hat ihm über die Jahre hinweg den Rücken freigehalten. Zu den Gratulanten zählte auch Seinsheims Bürgermeisterin Ruth Albrecht.