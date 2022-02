Das Effeldorfer Ehepaar Hedwig und Ernst Reu feierte am Samstag 50. Hochzeitstag. Zum Jubiläum gratulierte auch Bürgermeister Matthias Bielek und überbrachte dem Ehepaar die besten Glückwünsche und ein Präsent im Namen der Stadt Dettelbach, so deren Pressemitteilung.

Beim Fasching im Dettelbacher Schützenhaus haben sich die Effeldorferin „Hedi“ und der „Neusier“ Ernst im Jahr 1970 kennengelernt. Als Busfahrer im Reiseverkehr war Reu europaweit unterwegs und konnte so immer spannende Geschichten zu Hause erzählen. Hedwig verbrachte als gelernte Damenschneiderin nach verschieden Stationen 25 Jahre lang den Großteil ihres beruflichen Lebens bei s.Oliver in Rottendorf. Auch durch ihr ehrenamtliches Engagement als Mesnerin genießt Hedwig Reu hohe Anerkennung in der Dorfgemeinschaft, so die städtische Mitteilung.

Die gemeinsame Zeit als Rentner nutzen die beiden zum Wandern und Reisen. Und wenn sie gerade nicht unterwegs sind, bleibt Zeit für die Familie. Die beiden Töchter haben dem Ehepaar Reu vier Enkelkinder geschenkt.