Goldene Ehrenzeichen für vier Fahrer Feuerwehrleute

Vier Kameraden der Feuerwehr Fahr leisten seit 40 Jahren aktiven Dienst. Kreisbrandinspektor (KBI) Michael Krieger zeichnete in der Hauptversammlung am Samstag Günter Dittmann und Martin Nicola mit dem Feuerwehrehrenzeichen in Gold aus. Die Ehrung für die verhinderten Feuerwehrmänner Andreas Meusert und Ambros Meusert, die auch seit vier Jahrzehnten Dienst verrichten, wird nachgeholt.