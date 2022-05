Abschied und Neubeginn gab es auch in der katholischen Gemeinde St. Johannes der Täufer in Fahr am Main. Der alte Pfarrgemeinderat wurde verabschiedet, das neue Gemeindeteam begrüßt. Bei einem Gottesdienst wurden Isabel Wemhöner und Theresa Scheuring mit einer Dankurkund verabschiedet. Ebenso gab es ein herzliches Grüß Gott für die neuen Mitglieder des neuen Gemeindeteams Benedikt Braun, Hilde Engert, Christiane Gehring, Alexandra Meusert, Renate Meusert, Marina Nikola, Sabine Nikola, Nicole Pfrang und Alexandra Remmert. Neu ist, dass kein Vorsitzender und andere Funktionsträger gewählt wurden. Für den Pastoralrat wurde Renate Meusert delegiert. Ansonsten möchte das neue Gemeindeteam, unterstützt von der Kirchenverwaltung, die anstehenden Aufgaben im Team erledigen. Diese Vorgehensweise ist auch von der neuen Satzung für Gemeindeteams von der Diözese Würzburg möglich. Da einige Mitglieder des neuen Gemeindeteams nicht dabei sein konnten, wird ein Gruppenbild im nächsten Gemeindebrief veröffentlicht.

Die Funktion als Begleiter des Gemeindeteams aus dem Seelsorgeteam des Pastoralen Raumes St. Benedikt hat Pastoralreferent Malte Krapf übernommen. Pfarrer Johannes Hofmann unterstrich in seiner Rede die Notwendigkeit und Wichtigkeit dieses Gremiums für die ganze Gemeinde.

Schließlich kam es zum Höhepunkt, der Ehrung von Anita Nowak für 24 Jahre Mitgliedschaft im Pfarrgemeinderat, davon 20 Jahre als Vorsitzende. Frau Nowak hatte in früheren Jahren heute noch wichtige Gruppen ins Leben gerufen, so die Kinderkirche, den Weltgebetstag der Frauen sowie Familiengottesdienste. So durfte Pfarrer Hofmann im Auftrag von Bischof Dr. Franz Jung Frau Nowak die Goldene Ehrennadel der Diözese Würzburg mit Urkunde überreichen. Für die Gemeinde Fahr gab es von Kirchenpfleger Martin Weidinger noch ein Geschenk und einen extra Dankesgruß.

Anita Nowak erinnerte in ihrer Dankesrede an die vielen Höhepunkte im Gemeindeleben der vergangenen 24 Jahre. Besonders wichtig waren ihr die Besuche von prominenten Vertretern von Kirche und Politik.

Von: Josef Gerspitzer (Pastoraler Mitarbeiter in Volkach, Kitzingen und Schwarzach)