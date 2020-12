Marktbreit vor 36 Minuten

GOK hilft Kindern mit einer Weihnachtsspende

Jeweils 5000 Euro spendet die Firma GOK in diesem Jahr an den Verein Weltweite Kinderhilfe sowie den Evangelischen Kindergarten St. Nikolai in Marktbreit. Beide Organisationen kümmern sich um das Wohl und die Entwicklung von Kindern, wie es im Schreiben an die Presse heißt.