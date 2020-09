Bereits am 3. September hat der erste Bürgermeister Matthias Bielek Josef Schimmel aus Euerfeld zum 85. Geburtstag gratuliert. Wie aus einer Pressemitteilung der Stadt Dettelbach hervorgeht, konnte Schimmel bei dem Empfang spannende Geschichten aus einer "fast unvorstellbaren" Zeit erzählen. Unvorstellbar daher, da es für die jüngere Generation undenkbar ist, ein Haus zu bauen, ohne einen Wasseranschluss zu haben und sein Wasser regelmäßig in der Trage-Bütte auf dem Rücken bei den Nachbarn zu holen.

Genau das war aber beim Hausbau der Familie Schimmel Anfang der 60er-Jahre am damaligen Dorfrand von Euerfeld noch der Fall, heißt es in der Pressemitteilung. "Fließend Wasser" sei erst wenige Jahre später hinzugekommen. Viele kennen Josef Schimmel, den gelernten Maler- und Verputzer, auch in seiner ehrenamtlichen Dienstkleidung des Bayerischen Roten Kreuzes. Hierfür engagiert er sich bereits sein ganzes Leben lang ehrenamtlich. Auch im nächsten Jahr wird es laut Pressemitteilung einen Grund zum Feiern geben: Dann feiern Berta und Josef Schimmel Diamantene Hochzeit.