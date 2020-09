Glückwunsch: Greta Müller aus Mainstockheim wurde 85 Jahre alt

Jeder Verein kennt und hat wahrscheinlich eine gute Seele, die unverzichtbar für den Zusammenhalt ist und unverzichtbar für die vielfältigsten Aufgaben, die anfallen. Im Falle des SPD-Ortsvereins Mainstockheim ist „unverzichtbar“ gleichzusetzen mit Greta Müller, die sich schon seit Jahrzehnten in unterschiedlichen Bereichen und Gremien für ihre Mitmenschen einsetzt, wie es in einer Pressemitteilung des Ortsvereins heißt.

Unentwegt war sie für die AWO im Einsatz und noch immer ist sie voll engagiert in politischer, sozialdemokratischer Mission unterwegs. Bei der Jahresversammlung des SPD-Ortsvereins Mainstockheim gratulierte ihr Ortsvorsitzender Maurice Then mit einem Blumenstrauß nachträglich zum 85. Geburtstag gratuliert, den sie am 2. August beging.