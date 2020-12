Dettelbach vor 24 Minuten

Glückwunsch: Gratulation zum 90. Geburtstag per Chat

Am 9. Dezember feierte Ernst Dill seinen 90. Geburtstag. Die „Corona-Regeln“ haben es an diesem Tag leider nicht möglich gemacht, persönlich zu gratulieren, schreibt die Stadt in einer Pressemitteilung. Daher haben sich Bürgermeister Matthias Bielek und er ganz modern zu einem „Video-Chat“ verabredet. Ernst Dill ist gelernter Schreiner und langjähriger Mitarbeiter der Stadt Dettelbach. Bekannt ist er unter anderem als begeisterter Musikant (Bass-Tuba). Seine Leidenschaften sind das Bergwandern und das Arbeiten mit Holz. Noch heute schnitzt er Muskatzinenformen. Viele Dettelbacher hat er damit ausgestattet. Dill hat mit viel Liebe und Einsatz seine Weinberge bewirtschaftet und schneidet noch heute im hohen Alter seinen Hausstock selbst. Mit Hilfe seines Sohnes lebt er „den Umständen entsprechend fit“ in seinem Haus in der Weingartenstraße.