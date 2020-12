Dettelbach vor 28 Minuten

Glückwunsch: Gertrud Stöcklein feierte 85. Geburtstag

Gertrud Stöcklein, geboren am 8. Dezember 1935 in Vaihingen an der Enz, hat ihren 85. Geburtstag gefeiert. Das geht aus einer Pressemitteilung der Stadt Dettelbach hervor. Ihre Eltern hatten einen landwirtschaftlichen Betrieb, in dem sie mit zwei Brüdern und einer Schwester fleißig mitgeholfen hat. Nach Dettelbach brachte sie ihr Mann Otto. Die beiden haben am 1966 geheiratet. Gemeinsam mit ihrem Otto hat sie zwei Kinder. Unter Einhaltung der Hygieneschutzmaßnahmen durfte der erste Bürgermeister Matthias Bielek Gertrud Stöcklein kürzlich seine Glückwünsche kurz persönlich überbringen.