Dettelbach vor 25 Minuten

Glückwunsch: Georg Apfelbacher feierte 85. Geburtstag

Kürzlich gratulierte Bürgermeister Matthias Bielek Georg Apfelbacher zum 85. Geburtstag. Das geht aus einer Pressemitteilung der Stadt Dettelbach hervor. Leider nur so „persönlich“ wie es die Umstände der Pandemie aktuell zuließen, per Videochat. Wer hin und wieder mal am Brücker Tor an der Dettel spazieren geht, kennt Georg Apfelbacher, da er dort gerne viel Zeit mit seiner Frau im Garten verbringt und immer für eine Unterhaltung Zeit hat. Er ist ein „Dettelbacher Original“ und Teil einer treuen und langjährigen Kegelgruppe. Dass er gut gelaunt und fit seinen 85. Geburtstag feiern konnte, ist keineswegs selbstverständlich. In seinem Leben hat er sich mit viel Ehrgeiz bereits durch zwei Schlaganfälle gekämpft. Georg Apfelbacher hat mit seiner Frau Monika eine Tochter.