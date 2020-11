Kitzingen vor 1 Stunde

Glückwunsch: Ex-OB Siegfried Müller feiert 65. Geburtstag

Zum 65. Geburtstag gratulierte Landrätin Tamara Bischof dem ehemaligen Kitzinger Oberbürgermeister Siegfried Müller. Auch seine Frau Elisabeth Müller hat am 11. November Geburtstag, so dass es Grund zur doppelten Freude gab, heißt es in einer Pressemitteilung des Landratsamtes. "Wir haben stets sehr gut und vertrauensvoll zusammengearbeitet", sagte die Landrätin im Hinblick auf die Amtszeit Müllers als Oberbürgermeister. Siegfried Müller ist weiterhin Stadtrat und Kreisrat und fester Bestandteil des politischen Lebens in Kitzingens, so die Mitteilung.