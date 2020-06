Glückwunsch: Elisabeth Stier feierte 90. Geburtstag

90. Geburtstag feierte am Montag Elisabeth Stier (geb. Schmidt) aus Kleinlangheim, Schwiegermutter der Kleinlangheimer Bürgermeisterin Gerlinde Stier. Aufgewachsen im elterlichen Anwesen in Mainbernheim, besuchte sie nach der Grundschule das Kitzinger Lyzeum und erlebte den Bombenangriff auf Kitzingen am 23. Februar 1945, bei dem sie in der Rosengasse verschüttet, schwer verletzt und dann gerettet wurde. Wie sie sich heute noch sehr gut erinnert, wollte sie dann ins Krankenhaus, vor dem aber schon sehr viele Verletzte warteten, weshalb sie dann blutüberströmt per Taxi nach Mainbernheim gelangte.

Mit 15 Jahren begann sie eine Lehre bei der damaligen Spedition Himmelseher, aus der dann die Spedition Böhm wurde, an deren Aufbau sie beteiligt und bei der sie 43 Jahre lang beschäftigt war. „Ohne sie hätte ich das nicht geschafft“, erinnert sie sich heute noch an die Worte ihres damaligen Chefs.

In erster Ehe war sie mit Hans Olf verheiratet und nach dessen Tod lernte sie den Kleinlangheimer Landwirt Hans Stier kennen, 1983 wurde geheiratet. Ihr zweiter Ehemann, der 2007 verstarb, brachte drei Kinder mit in die Ehe und da das Paar bis 1985 in Kitzingen wohnte, waren viele Fahrten zwischen Stadt und Bauernhof notwendig. Für die Ehefrau stand neben der Arbeit in der Firma auch die Mithilfe auf dem Bauernhof und die Betreuung der Kinder auf dem Programm. „Es war ihr nie etwas zuviel und für sie gab es ein Leben lang viel Arbeit“, würdigte Schwiegertochter Gerlinde ihren Einsatz. Auch als Gerlinde mit ihrem Mann Hans-Werner im Anwesen in der Pfarrgasse Ferienwohnungen einrichtete, nachdem die Landwirtschaft im Nebenerwerb noch eine Zeitlang betrieben worden war, war sie meist für den Telefondienst zur Stelle.

Die Jubilarin interessiert sich nach wie vor für alles, was in Dorf und Land vor sich geht, die tägliche Zeitungslektüre dient auch als Informationsquelle, für die geistige Fitness sorgen Kreuzworträtsel.