Im Landkreis ist er als langjähriger Fahrlehrer der Kitzinger Fahrschule Metzger bekannt. Jetzt feierte am Donnerstag Edgar Hühnlein aus Kleinlangheim 85. Geburtstag. In seinem Heimatort genießt er als ehemaliger Vorsitzender der Schützengilde und des Radfahrervereins großes Ansehen. Das Telefon stand an seinem Jubeltag so gut wie nicht still und für die Gemeinde bedankte sich Bürgermeisterin Gerlinde Stier für den großen Einsatz für die verschiedenen Vereine.

Aufgewachsen ist Edgar Hühnlein in Redwitz zusammen mit vier Geschwistern in einer Korbmacherfamilie, deren Produkte jeden Samstag mit dem Handwagen in das acht Kilometer entfernte Weidhausen gebracht wurden. Der Vater kam 1948 aus russischer Gefangenschaft zurück.

Brauer und Mälzer und Fahrlehrer

Edgar Hühnlein begann nach der Schulzeit eine Lehre als Brauer und Mälzer in der ortsansässigen Brauerei. Bei der Bundeswehr dann hatte er ab 1957 die Gelegenheit, alle Führerscheine zu erwerben und 1961 die Fahrlehrerprüfung abzulegen. Von 1962 bis 1964 war er dann Fahrlehrer in Kronach und von 1964 bis 1996 bei der Kitzinger Fahrschule Metzger.

Geheiratet wurde 1963, seine Frau Hedwig hatte er beim Kirchweihtanz in Redwitz kennen gelernt, wo deren Patin eine Gastwirtschaft betrieb. Als die Mutter seiner Frau den Kleinlangheimer Weidenmüller heiratete, bauten Hedwig und Edgar Hühnlein ein Haus in der Kleinlangheimer Siedlung, in das sie 1969 zogen. Das Haus im Bühl wurde 1989 gebaut. Die Ehefrau starb 2010, der Ehe entstammt eine Tochter.

In vielen Vereinen aktiv

Bei der 1973 wieder gegründeten Kleinlangheimer Schützengilde war der Jubilar acht Jahre zweiter und vier Jahre erster Vorsitzender. Als die Gilde drei Mal das Gauschießen durchführte, zeichnete er jedes Mal für die Festschrift verantwortlich wie auch zu den Jubiläen des 1996 wieder gegründeten Radfahrerverein, dessen Ehrenvorsitzender er wurde. Beim Anbau der Kelterstation durch den Obst- und Gartenbauverein 1995 kümmerte er sich als "Manager" um die Beschaffung des Materials und die Arbeitseinteilung, was mit der Ehrenmitgliedschaft honoriert wurde. Treues Mitglied ist er zudem beim Gesangverein, dem VfL und der Soldatenkameradschaft.

Eine kurze Zeit verbrachte der Jubilar im Wiesentheider Seniorenheim, bis er wieder in sein Domizil im Kleinlangheimer Bühl zurück ging, wo er seit rund zehn Jahren von einer Frau betreut wird und mit ihr auch weitere Fahrten unternimmt.